– Почему снова в исполнении закарпатцев было два разных тайма?

– Это можно объяснить молодостью игроков Миная, отсутствием опыта выступлений на таком уровне. Это очень сказывается на уверенности. И когда команды ушли на перерыв, то в раздевалке я сказал ребятам, что пора просыпаться, чтобы потом не пришлось жалеть. Меня услышали.

Невероятный камбэк и 2 отбитых пенальти в видеообзоре матча Ворскла – Минай – 2:3

Во втором тайме Минай заиграл активнее и даже второй пропущенный гол не выбил из колеи, команда продолжала действовать настырно, добавлять в темпе. Награда не заставила себя долго ждать, еще в основное время успели отыграться.

– Но самое интересное было впереди, ведь в компенсированное время сначала хозяева дважды пробивали пенальти, а уже потом пришла очередь гостей. Были ли эти наказания справедливыми?

– В первом случае я сфолил, хотя изначально был уверен, что соперника не трогал. Но уже после матча, когда пересмотрел этот эпизод в видеозаписи, то убедился, что нарушение правил таки было. Что касается пенальти в ворота Ворсклы, то здесь все было очевиднее: защитник сыграл рукой.

– Соответствует ли действительности информация, что когда рефери дал указание перебить пенальти из-за нарушения правил вратарем гостей Александром Кемкиным, то руководитель Желько Любенович дал указание команде покинуть поле?

– Да, наставник сигнализировал об этом, но, думаю, что здесь не обошлось без эмоциональной вспышки. Когда же страсти улеглись, то было решено продолжать матч, потому что иначе серьезных штрафных санкций трудно было бы избежать.

– После этой победы в Полтаве у футболистов Миная снова появились шансы спастись от прямого вылета из УПЛ.

– Мы можем только сетовать на себя, что профукали столько ценных очков в матчах, которые начинались для нас так удачно. Все же, важно, что Минай доказал свое умение держать удар.поэтому будем бороться до конца, хотя для начала надо обязательно победить в следующем туре Колос, – сказал Немчанинов в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 28-ми туров Минай набрал 22 очка – у Металлиста 1925 столько же, а у Вереса на 1 пункт больше, но у обеих команд есть игра в запасе.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два