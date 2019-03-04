Setanta хочет приобрести права на трансляцию домашних матчей Шахтера, Динамо и СК Днепр-1 в УПЛ, – СМИ

Телекомпания Setanta Sports хочет выйти на украинский рынок и начать сотрудничество с 2+2.

По информации Football.ua, международная спортивная телекомпания Setanta намерена принять участие в тендере на приобретение телевизионных прав на матчи УПЛ.

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Setanta планирует сотрудничать с телеканалом 2+2 и рассчитывает, что им удастся приобрести телеправа минимум на показ трех клубов в УПЛ – Шахтера, Динамо и СК Днепр-1, который лидирует Первой лиге Украины и, очевидно, будет выступать в элитном дивизионе в следующем году.

Отметим, Setanta Sports базируется в Дублине (Ирландия), и обладает спортивными каналами в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Азии.

Ранее сообщалось, что права на показ английского первенства в Украине приобрел холдинг Setanta. Пока канал не работает в Украине, но планирует запуститься в новом сезоне.

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