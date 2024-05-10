Наставник "селесао" на предстоящие товарищеские матчи против Мексики и США, а также на Копа Америка-2024 вызвал 23 футболистов.

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Вне заявки главный тренер Бразилии Доривал Жуниор оставил Ришарлисона из Тоттенхэма, Матеуса Кунью из Вулверхэмптона, Габриэля Жезуса из Арсенала, Бремера из Ювентуса, Витора Роке из Барселоны, а также Каземиро из Манчестер Юнайтед. Стоит заметить, что полузащитник манкунианцев, когда выступал за Реал пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Сборная Бразилия сыграет против Мексики 8 июня, а с США – 13 июня. Напомним, что Копа Америка-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе "селесао" встретятся с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.

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