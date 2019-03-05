Головні новини футболу 4 березня: Шевченко оголосив склад збірної України, Караваєв і Вернидуб – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 березня.

Україна

Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком. Екс-хавбек національної команди Євген Левченко вважає, що іншого рішення бути не могло.

Олександр Караваєв став найкращим гравцем 20-го туру УПЛ. Натомість Юрій Вернидуб – найкращий тренер туру Прем'єр-ліги.

Форвард Динамо Фран Соль заявив, що йому знадобиться операція на травмованому плечі. Компанія Setanta хоче придбати права на трансляцію домашніх матчів Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1 в УПЛ.

Ліга чемпіонів

Уле Гуннар Сульшер вірить в камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ. Зате Мехді Бенатія не вірить в тріумф Ювентуса проти Атлетіко та пояснив, чому покинув туринський клуб.

Хавбек Реала Лука Модріч впевнений, що Аяксу немає чого втрачати в матчі з мадридцями. А тренер амстердамців Ерік Тен Хаг заявив, що Аяксу неважливо, проти кого грати.

Інші топ-події

Жозе Моурінью оцінив можливість повернення в Реал. У Ла Лізі Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте вдома.

Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat. Також українець у команді місяця за версією WhoScored.

Зате Хосеп Гвардіола визначився з кандидатурами гравців, яких хоче придбати на позицію Зінченка. Андреа Пірло може очолити молодіжну команду туринського Ювентуса.