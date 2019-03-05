Головні новини футболу 4 березня: Шевченко оголосив склад збірної України, Караваєв і Вернидуб – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 березня.
Україна
Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком. Екс-хавбек національної команди Євген Левченко вважає, що іншого рішення бути не могло.
Олександр Караваєв став найкращим гравцем 20-го туру УПЛ. Натомість Юрій Вернидуб – найкращий тренер туру Прем'єр-ліги.
Форвард Динамо Фран Соль заявив, що йому знадобиться операція на травмованому плечі. Компанія Setanta хоче придбати права на трансляцію домашніх матчів Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1 в УПЛ.
Ліга чемпіонів
Уле Гуннар Сульшер вірить в камбек Манчестер Юнайтед у дуелі з ПСЖ. Зате Мехді Бенатія не вірить в тріумф Ювентуса проти Атлетіко та пояснив, чому покинув туринський клуб.
Хавбек Реала Лука Модріч впевнений, що Аяксу немає чого втрачати в матчі з мадридцями. А тренер амстердамців Ерік Тен Хаг заявив, що Аяксу неважливо, проти кого грати.
Інші топ-події
Жозе Моурінью оцінив можливість повернення в Реал. У Ла Лізі Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте вдома.
Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat. Також українець у команді місяця за версією WhoScored.
Зате Хосеп Гвардіола визначився з кандидатурами гравців, яких хоче придбати на позицію Зінченка. Андреа Пірло може очолити молодіжну команду туринського Ювентуса.