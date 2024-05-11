Шахтер играет с Динамо в рамках 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Дончане, которые в случае победы становились чемпионами, намного активнее начал матч. Динамо выдержало стартовое давление и постепенно начало остро отвечать.

Шахтер – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция Класичного – Ярмоленко и Степаненко в запасе

Когда игра стала более равной, Шахтер заработал пенальти. Вивчаренко сыграл рукой, но арбитру понадобился VAR, чтобы это увидеть. С 11-ти метров бил Судаков и был точным.