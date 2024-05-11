Шахтер и Динамо встретились в поединке 28-го тура УПЛ на Арене Львов. Читайте обзор матча, который состоялся 11 мая 2024 года, в этой новости на "Футбол 24".

Центральный поединок 28-го тура УПЛ начался в 18:00. К игре Шахтер подходил в более выгодном положении, ведь имел преимущество в 4 очка над Динамо. В стартовых составах команд отметим отсутствие звездных ветеранов – Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко остались в запасе своих команд.

Шахтер – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор Классического, которое сделало "горняков" чемпионами Украины

Шахтер вышел на поединок заряженным и с первых минут пошел в атаку. Уже на 1-й минуте "горняки" заработали угловой, но к опасности это не привело. Арбитр с первых минут показал, что будет давать играть командам – Бондарь, казалось бы, жестко остановил прорыв Кабаева с собственной половины, но фол здесь не зафиксировали. Первый удар произошел на 6-й минуте: Судаков сместился с фланга и пробил – мимо ближнего угла. Стартовые 10 минут полностью за Шахтером – Динамо лишь отбивалось. Сикан получил мяч в штрафной после вбрасывания из аута и пробил – Бущан забрал мяч в руки после рикошета.

Конопля попытался пробить метров с 30-ти – снова мимо ворот. Динамо наконец ответило – Шапаренко отдал Кабаеву на левом углу штрафной, Владислав пробросил и пробил – Ризнык отбил удар по центру, а Волошин неудачно добивал (Назар еще и оказался в положении вне игры). Первый угловой Динамо на 20-й минуте – удар Буяльского заблокировал защитник. Розыгрыш получился неудачным и едва не завершился контратакой "горняков", но Дячук придержал Кевина. Киевляне немного перехватили инициативу, а Шахтер ощутимо меньшими силами летел прессинговать защиту соперника.

Судаков пробрасывает мяч мимо Попова и падает в штрафной – арбитр не поверил и показал звезде Шахтера желтую за симуляцию. Буяльский после борьбы с Судаковым остался на газоне, а Шахтер продолжил атаку, которая завершилась заблокированным ударом Сикана – мяч попал в руку защитнику Динамо. Еще и вспыхнула стычка из-за Кевина, а арбитр пошел просматривать VAR, и все же назначил пенальти. Судаков с отметки развел Бущана и мяч по разным углам – 1:0!

Динамо сразу едва не отыгралось. Тымчик опасно пробил из-за пределов штрафной. Ризнык потянул, но отбил в сторону, где был Шапаренко, но Николай в касание пробил мимо ворот. После этого моментов стало меньше, но игра оставалась огненной – команды боролись за мяч по всему полю. Особенно отметим Шапаренко, который был слишком заведен и агрессивно вступал в борьбу, из-за чего разгорелся конфликт с Бондарем. Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Шахтера – 1:0.

Шовковский заменил Волошина в перерыв, выпустив сверхопытного Ярмоленко. Динамо на старте второй половины захватило инициативу, но из моментов удалось создать только заблокированный удар Ваната, который мог отдать партнерам в более выгодной позиции. Шапаренко снова завелся, сначала жестко отобрав мяч у Зубкова, а затем оказался на газоне после борьбы с Бондарем. Пушич пустил в бой Траоре и Степаненко, сняв с игры Сикана и Бондаренко. Сейв матча совершил Ризнык после подачи с углового – Попов в падении пробил головой, но Дмитрий в прыжке отразил удар.

Шахтер разогнал быструю контратаку после еще одного углового, но Дячук сумел перехватить, казалось бы, голевую передачу на Траоре. Ванат попытался пробить из-за пределов штрафной – Ризнык забрал мяч в руки. Владислав получил желтую за удар локтем в живот Матвиенко – нападающего можно было и удалить за это. Кевин попытался пробить из-за пределов штрафной – неточно. Динамо ответило выстрелом Бражко – над перекладиной.

Попов стал главным действующим лицом на поле. Сначала в одном эпизоде повалил на газон Траоре и Кевина, а затем едва не замкнул навес с углового "ударом скорпиона". Марлон Гомес заменил Судакова на последние 10 минут. Ярмоленко влетел в Кевина, из-за чего едва не разгорелась схватка – легенда киевлян получил желтую.

Ризнык показал чудеса хладнокровия, на замахе убрав сразу двух игроков Динамо. Арбитр добавил 4 минуты. Траоре мог похоронить все надежды Динамо, когда Кевин обокрал Попова и разогнал контратаку, но африканец пробил мимо дальней девятки. Шапаренко все же получил желтую – Николай откровенно врезался в Коноплю. Сразу же "горчичник" получил Ефим за задержку времени. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, который стал 15-кратным чемпионом Украины, после чего вспыхнула драка, в которой красную получил Эгиналдо.