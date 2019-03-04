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Соль: Самые худшие опасения подтвердились, мне понадобится операция

18:07 285 Читати українською
Соль: Самые худшие опасения подтвердились, мне понадобится операция
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападающему Динамо Франу Солю понадобится операция после травмы плеча.

 

"Худшие опасения подтвердились. Мне понадобится операция после травмы плеча... Это самое печальное, что могло произойти, учитывая, какой прекрасный период был у меня с командой.

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Но что есть, то есть, я должен смотреть вперед. Заранее благодарю за поддержку", – написал испанский нападающий Динамо на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце первого тайма матча 20 тура УПЛ между Десной и Динамо Соль в борьбе с Имерековым упал и получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

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По предварительным оценкам, испанский нападающий пропустит около двух месяцев и не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Los peores pronósticos se confirman y voy a tener que pasar por quirofano por una lesión de hombro... no puedo estar más triste después del momento tan bonito que estaba viviendo con el @fc_dynamo_kyiv . Es lo que hay...a mirar hacia delante... gracias de antemano por los mensajes de ánimo. The worst predictions are confirmed and I'll have to go through surgery for a shoulder injury ... I can not be sadder after the beautiful moment I was living with the @fc_dynamo_kyiv. It is what it is ... looking forward is the key... thanks in advance for the messages of encouragement. Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться пройти операцію для травми плеча ... Я не можу бути сумнішим після прекрасного моменту, коли я жив з @fc_dynamo_kyiv. завчасно дякую за заохочення.

Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Челси - Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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