Соль: Самые худшие опасения подтвердились, мне понадобится операция

Нападающему Динамо Франу Солю понадобится операция после травмы плеча.

"Худшие опасения подтвердились. Мне понадобится операция после травмы плеча... Это самое печальное, что могло произойти, учитывая, какой прекрасный период был у меня с командой.

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Но что есть, то есть, я должен смотреть вперед. Заранее благодарю за поддержку", – написал испанский нападающий Динамо на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце первого тайма матча 20 тура УПЛ между Десной и Динамо Соль в борьбе с Имерековым упал и получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

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По предварительным оценкам, испанский нападающий пропустит около двух месяцев и не сыграет в матчах 1/8 финала Лиги Европы против Челси.