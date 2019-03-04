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Модрич: Аяксу нечего терять, на Реал ожидает опасная игра

20:07 38 Читати українською
Модрич: Аяксу нечего терять, на Реал ожидает опасная игра
Лука Модрич / Фото УЕФА

Полузащитник Реала Лука Модрич с осторожностью поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 ЛЧ против Аякса.

 

"Не думаю, что Аякс предстанет другой командой. Я видел несколько их матчей. Они играют одинаково дома и в гостях. Уверен, что и сюда они приедут с той же идеей.

Реал и Модрич договорились о продлении контракта, – Marca

Как по мне, Аяксу завтра почти нечего терять. Нас ждет опасная игра против молодой команды. Девяносто тяжелых минут. Нужно будет проявить терпение.

Не хочу никого выделять из игроков Аякса. Сразу видно, что у них много одаренных футболистов на разных позициях", – цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Реал Мадрид - Аякс Лука Модрич Лука Модрич
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