Несущийся к очередному титулу Ман Сити, выходил на старенький Крейвен Коттедж за седьмой победой подряд. “Горожане” уступали Арсеналу лишь одним пунктом, имея игру в запасе.

Гвардиола поставил перед Манчестер Сити сложную задачу: "Мы не имеем права играть вничью"

Гости очень быстро подтвердили свои претензии на чемпионство. Гвардиол и Де Брюйне разыграли банальную стеночку, которая завершилась 4-м голом хорвата в АПЛ. Все свои мячи он забил в семи последних поединках.

Once again Josko Gvardiol is on the scoresheet for @ManCity



He receives the ball from Kevin De Bruyne, dribbles past the defender and slots in with his right foot!#FULMCI pic.twitter.com/3RKuq2spx9 — Premier League (@premierleague) May 11, 2024

Уже через несколько минут подопечные Пепа могли удвоить преимущество. Бесси ошибся на ровном месте, Де Брюйне подал на дальнюю штангу, а Бернарду сбросил под удар Холанду. Норвежец, который в прошлом туре оформил покер в ворота Вулвз, промахнулся с близкого расстояния.

У центральному матчі туру Арсенал зіграє на Олд Траффорд з МЮ. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: перемога "канонірів". Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,39. Потенційна звитяга МЮ – 7,29, а нічия – 5,29. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,31.

В середине первого тайма Ман Сити потерял Аке из-за травмы. Вместо нидерландца на поле появился ветеран Кайл Уокер, который неожиданно начинал в запасе. "Горожане" продолжали контролировать игру, а лучший момент забить во второй раз упустил Аканджи. Откликнувшись на идеальную подачу Де Брюйне, швейцарский защитник из пределов вратарской пробил над перекладиной. Фулхэм до перерыва не нанес ни одного удара – ни одной опасности во владениях Эдерсона.

После перерыва картина не изменилась. Манчестер Сити атаковал, а Фулхэм только отбивался. В конце концов "горожанам" удалось создать себе комфортный гандикап. Бернарду прорвался в штрафную и упал после столкновения с соперником, однако мяч отскочил к Фодену, который бильярдным ударом сделал счет 2:0. А потом свой первый дубль в карьере оформил неожиданный герой Ман Сити Йошко Гвардиол. Хорват на дальней штанге замкнул подачу от Бернарду.

Уже в компенсированное время Диоп сбил в собственной штрафной Альвареса и был удален за вторую желтую. Аргентинец с "отметки" уверенно переиграл Лено (4:0). В итоге Ман Сити одержал легкую победу и как минимум до завтра, когда Арсенал сыграет с МЮ, обошел "канониров" на два очка. Фулхэм остался на 13-й строчке.

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