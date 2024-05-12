В Хорватии и Болгарии определились чемпионы. Обошлось без сенсаций.

Лудогорец выиграл 13-й подряд чемпионат Болгарии. Клуб неизменно доминирует на внутренней арене с 2012 года. До континентального рекорда близко – по 14 титулов подряд имеют Сконто и Линкольн Ред Импс.

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Загребское Динамо стало чемпионом Хорватии. Гегемония столичного клуба длится с 2006 года – с тех пор Динамо лишь раз уступило титул. В этом сезоне второй стала Риека, проиграв ключевой матч Динамо в предпоследнем туре.

В обоих чемпионских клубах начинали сезон украинцы. Богдан Михайличенко не закрепился в Динамо, а Игорь Пластун попал в немилость в Лудогорце. Зимой оба игрока нашли новое место работы.

Динамо Загреб начнет ЛЧ-2024/25 со второго раунда чемпионской квалификации. Лудогорец стартует с первого раунда. Эти команды потенциально могут стать соперниками Шахтера в отборе.

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