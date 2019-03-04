Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 игроков на матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

ФФУ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2019 году

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).

Шевченко: В Украине национальная сборная более популярна, чем любой клуб – это мотивирует нас

Резерв: Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Роман Зозуля (Альбасете, Испания).

К слову, первые матчи отбора на Евро-2020 состоятся 22 и 25 марта против Португалии и Люксембурга соответственно. Оба поединка национальная команда проведет на выезде.

Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19