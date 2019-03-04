Сульшер верит в камбэк Манчестер Юнайтед в дуэли с ПСЖ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер верит в возможный успех своей команды в противостоянии плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Манчестер Юнайтед сделал много прекрасных камбэков в своей истории. Мы восемь раз подряд победили на выезде, поэтому уверены в себе.

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Мы должны принять этот вызов. Это похоже на преодоление горной вершины. Но у нас качественный состав. Хотя посмотрим, кто будет готов к матчу. Это, возможно, сейчас самое главное.

Марсьяль? Не думаю, что нам стоит рисковать его здоровьем. Он еще не тренировался", – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой ПСЖ над МЮ (2:0). Ответный матч состоится в среду, 6 марта, начало в 22:00.

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