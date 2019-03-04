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Зинченко – в символической сборной февраля АПЛ по версии WhoScored

20:20 82 Читати українською
Зинченко – в символической сборной февраля АПЛ по версии WhoScored
Александр Зинченко / MC

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил признание за свою игру в прошлом месяце в АПЛ.

Украинский универсал попал в символическую сборную февраля в АПЛ по данным авторитетного статистического портала WhoScored. Зинченко получил оценку в 8.01 балла, что является третьим лучшим показателем среди всех игроков АПЛ.

Зинченко попал в символическую сборную месяца АПЛ по данным InStat

Выше, чем у Александра балл получили его партнеры по команде – Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, в обоих по 8,14.

Заметим, что Зинченко в феврале провел за Манчестер Сити 3 полных матча в АПЛ, где украинец отметился 2 результативными передачами.

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Теги
Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко
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