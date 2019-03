Зинченко – в символической сборной февраля АПЛ по версии WhoScored

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил признание за свою игру в прошлом месяце в АПЛ.

Украинский универсал попал в символическую сборную февраля в АПЛ по данным авторитетного статистического портала WhoScored. Зинченко получил оценку в 8.01 балла, что является третьим лучшим показателем среди всех игроков АПЛ.

Зинченко попал в символическую сборную месяца АПЛ по данным InStat

Выше, чем у Александра балл получили его партнеры по команде – Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, в обоих по 8,14.

Заметим, что Зинченко в феврале провел за Манчестер Сити 3 полных матча в АПЛ, где украинец отметился 2 результативными передачами.

Premier League Team of the Month for February: @LukaszFabianski

Ashley Young

Fabian Schar@VirgilvDijk

Oleksandr Zinchenko@HenrikhMkh @paulpogba

Isaac Hayden@sterling7 @G_Higuain @aguerosergiokun https://t.co/BIw8fi1ept pic.twitter.com/PnTgwzDMnd