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Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ

12:25 15 Читати українською
Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ
Александр Караваев / УПЛ

Хавбек Зари Александр Караваев стал лучшим игроком 20 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего игрока 20-го тура УПЛ. Им стал хавбек Зари Александр Караваев.

Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Игрок стал автором ассиста и третьего гола в ворота Ворсклы (3:0), который вышел невероятной красоты и помог Заре существенно увеличить свои шансы на основную "шестерку".

Подопечные Юрия Вернидуба набрали 31 очко и находятся на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата.

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Заря Заря Александр Караваев Александр Караваев УПЛ
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