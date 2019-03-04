Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ

Хавбек Зари Александр Караваев стал лучшим игроком 20 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего игрока 20-го тура УПЛ. Им стал хавбек Зари Александр Караваев.

Заря – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Игрок стал автором ассиста и третьего гола в ворота Ворсклы (3:0), который вышел невероятной красоты и помог Заре существенно увеличить свои шансы на основную "шестерку".

Подопечные Юрия Вернидуба набрали 31 очко и находятся на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата.

"Где сине-желтые флаги, если вы такие смелые?" Армія, міліція, Дячук-Ставицький ночує в офісі – як відроджували Карпати