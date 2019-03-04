Тен Хаг: Мы – Аякс, и нам неважно, против кого играть

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг уверенно настроен дать бой Реалу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Наша цель завтра очевидна, но она неизменна в каждом матче – забивать голы. Мы – Аякс, и нам неважно, против кого мы играем. Всегда будем пытаться доминировать, забивать и побеждать.

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Реалу не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для Реала это не только тактическая, но и психологическая потеря.

Завтра мы хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают, что если они хотят продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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