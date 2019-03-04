Гвардиола определился с кандидатурами игроков, которых хочет приобрести на позицию Зинченко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола планирует усилить позицию левого защитника.

В пятницу Пеп сообщил, что хочет приобрести игрока на позицию левого защитника из-за регулярных травм Бенжамина Мэнди. По информации Le10Sport, наставник "горожан" уже определился с кандидатурами, которых хочет видеть в Манчестер Сити.

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Прежде всего речь идет о 23-летнем защитнике Лиона Ферлане Мэнди и 22-летнем футболисте Лестера Бене Чилвелле.

Отметим контракт Ферлана Мэнди с Лионом действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает француза в 12 млн евро. Что касается Чилвелла, то Бен лишь в октябре прошлого года продлил контракт с Лестером до 2024 года. Его трансферную стоимость оценивают в 25 млн евро.

Напомним, украинец Александр Зинченко играет на позиции левого защитника в тактических построениях Хосепа Гвардиолы.

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