Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ

Юрий Вернидуб стал лучшим тренером 20 тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте назвал лучшего тренера 20 тура УПЛ. Им стал наставник Зари Юрий Вернидуб.

Караваев – лучший игрок 20 тура УПЛ

Луганская команда дома разгромила полтавскую Ворсклу со счетом 3:0 и существенно улучшила свои шансы на попадание в первую "шестерку".

Вернидуб получил общую оценку 4,7, которая стала самой высокой среди всех 12 тренеров УПЛ.