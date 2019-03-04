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Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ

14:25 4 Читати українською
Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
Юрий Вернидуб / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Юрий Вернидуб стал лучшим тренером 20 тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте назвал лучшего тренера 20 тура УПЛ. Им стал наставник Зари Юрий Вернидуб.

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Луганская команда дома разгромила полтавскую Ворсклу со счетом 3:0 и существенно улучшила свои шансы на попадание в первую "шестерку".

Вернидуб получил общую оценку 4,7, которая стала самой высокой среди всех 12 тренеров УПЛ.

Теги
Главное Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Всеукраинское объединение тренеров по футболу Заря Заря
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