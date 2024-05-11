Украинец в шестой раз подряд вышел в стартовом составе лондонцев на матч АПЛ. Ранее с ним такого не случалось.

Мудрик и Зинченко оказались в унизительном рейтинге – первое место досталось провальной звезде Манчестер Юнайтед

Мудрик отблагодарил тренерский штаб за доверие, уже на восьмой минуте открыв счет. Также следует отметить Коула Палмера, который отдал великолепную передачу под забегание Михаила. К слову, это первый гол нашего земляка на клубном уровне за последние два месяца, "сухая" серия длилась 10 матчей.

В нынешнем сезоне 23-летний украинец провел уже 30 матчей в рамках АПЛ в составе Челси. Этого Мудрику хватило, чтобы забить 6 голов и отдать две результативные передачи.