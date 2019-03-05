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Леганес с Кравцом в составе победил Леванте

00:18 20 Читати українською
Леганес с Кравцом в составе победил Леванте
Оскар Родригес принес победу Леганес / Сайт Ла Лиги

В матче 26 тур Ла Лиги Леганес минимально переиграл Леванте. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

13’ Оскар Родригес
 

Чемпионат Испании 2018/19, 26 тур

Леганес – Леванте – 1:0

Гол: О. Родригес, 13

Леганес с Кравцем в составе победил Леванте. Единственный гол в матче на счету Оскара Родригеса на 13 минуте. Отметим, что Кравец отыграл весь матч, тогда как Лунин просидел всю игру в запасе.

Леганес благодаря этой победе набрал 33 очка и поднялся на 11 место, Леванте с 30 пунктами остался пятнадцатым.

Теги
Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес - Леванте Василий Кравец Василий Кравец Леванте Леванте
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