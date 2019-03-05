Леганес с Кравцом в составе победил Леванте

В матче 26 тур Ла Лиги Леганес минимально переиграл Леванте. Счет и обзор матча читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 26 тур

Леганес – Леванте – 1:0

Гол: О. Родригес, 13

Леганес с Кравцем в составе победил Леванте. Единственный гол в матче на счету Оскара Родригеса на 13 минуте. Отметим, что Кравец отыграл весь матч, тогда как Лунин просидел всю игру в запасе.



Леганес благодаря этой победе набрал 33 очка и поднялся на 11 место, Леванте с 30 пунктами остался пятнадцатым.