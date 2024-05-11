Одна из самых украинских команд в Европе празднует повышение в классе.

Второй дивизион Польши, 32-й тур

Висла Краков – Лехия Гданьск – 3:4

Голы: Родадо, 19, 89 (пен.), Ярох, 44 – Хлань, 32, 71, Нойгебауэр, 45+3, 58 (оба – пен.)

Удаления: Хунка, 56, Колли, 82 (оба – Висла)

Лехии для математического оформления повышения нужно было набрать одно очко в финальных трех турах. Гданьская команда решила не откладывать дело в долгий ящик.

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Лехия устроила яркую перестрелку на поле Вислы, которая недавно выиграла Кубок Польши. Главным героем встречи стал Максим Хлань. Украинский вингер отметился дублем на вес победы. Первый мяч – роскошный обводящий удар, второй – легкое замыкание прострела в пустые ворота. 21-летний Хлань уже имеет 10 голов и 4 ассиста в чемпионате. Неплохо для бывшего дублера Зари ...

Лехия всего год пробыла во втором дивизионе и может гарантировать себе чемпионство, если в следующем туре одолеет Арку. В составе первого новичка Экстраклясы выступают аж 4 украинцев – вратарь Сарнавский, хавбеки Желизко, Хлань и форвард Вьюнник.

Первый гол Хланя:

MAKSSSYM KHLAN i przepiękna bramka! #WISLGD 1:1



Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/5Jpy3z2lXY — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

Второй:

Maksym Khlan z kolejnym trafieniem! #WISLGD 2:4



Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/cu8MI2UJgz — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

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