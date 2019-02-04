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Ворскла победила Спартак с Суботицы в матче с 6-ю голами

18:30 123 Читати українською
Ворскла победила Спартак с Суботицы в матче с 6-ю голами
Ворскла – Спартак Суботица / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла провела очередной товарищеский матч на сборах в Турции.

Зимние сборы, товарищеский матч

Ворскла – Спартак Суботица – 4:2

Голы: Кобахидзе, 24 Шехич, 52, 84, Керкез, 65 (автогол) – Обрадович, 35, Текьяжки, 69

Ворскла назвала соперников на втором тренировочном сборе

Ворскла начала матч активнее, что привело к первому голу, автор которого стал Кобахидзе. Еще до перерыва сербский Спартак сравнял счет во встрече, но во втором тайме полтавчане поразили ворота соперника еще три раза, тогда как Спартак забил лишь один гол. В итоге уверенная победа подопечных Сачко – 4:2.

Ворскла обыграла Младость благодаря голу на последних минутах

К слову, следующий товарищеский матч на сборах в Турции полтавская команда сыграет 7 февраля против боснийской команды Железничар.

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Товарищеские матчи Ворскла Ворскла Зимние сборы
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