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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

18:48 162 Читати українською
Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола сможет рассчитывать в весенней части Лиги чемпионов на 22-х исполнителей. Отметим, что в заявке, опубликованной клубной пресс-службой "горожан", Зинченко фигурирует как защитник.

Зинченко мог оказаться в Зените

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет против немецкого Шальке, за который выступает еще один игрок сборной Украины Евгений Коноплянка. Первый матч этого противостояния состоится 20 февраля во Гельзенкирхене.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

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Манчестер Сити
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Англия Украинцы за рубежом Главное Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке - Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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