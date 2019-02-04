На борту затонувшего самолета Салы обнаружено одно тело

Поисковая группа обнаружила тело с ранее пропавшего без вести самолета, на котором находился форвард Кардиффа Эмилиано Сала.

Комитет по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявил о найденном теле между обломками самолета в котором находился Эмилиано Сала, сообщает BBC.

"Это как страшный сон, я в отчаянии", – отец Салы отреагировал на то, что нашли обломки самолета, которым летел его сын

Кому именно принадлежит тело, пилоту или форварду Кардиффа – пока неизвестно.

Поисковая группа вчера, 3 февраля, нашла большую часть обломков самолета.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

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