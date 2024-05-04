Лестер заранее оформил себе чемпионство, а на вторую путевку претендовали Ипсвич и Лидс. "Трактористы" имели три очка запаса и дома принимали борца за выживание – Хаддерсфилд. "Павлины" также в родных стенах встречали крепкий Саутгемптон, который будет играть в плей-офф.

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Ипсвич одержал уверенную победу 2:0 и не дал никаких надежд конкуренту. Лидс вообще проиграл Саутгемптону 1:2, поэтому должен готовиться к плей-офф. За третью путевку в элиту поборются эти два клуба, а также Вест Бромвич и Норвич. Ротерхэм, Хаддерсфилд и Бирмингем вылетели в Лигу 1.

Ипсвич ждал возвращения в АПЛ 22 года. Клуб даже опускался в третий дивизион, но переломным моментом стал приход Кирана МакКенны в декабре 2021-го. Бывший ассистент МЮ построил суператакующую команду, которая два сезона подряд повышается. Напомним, в конце 80-х – начале 90-х цвета "трактористов" защищал украинец Сергей Балтача.

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