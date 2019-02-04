"Это как страшный сон, я в отчаянии", – отец Салы отреагировал на то, что нашли обломки самолета, которым летел его сын

Отец Эмилиано Салы Орасио прокомментировал тот факт, что в результате подводной поисковой операции спасатели нашли части самолета, на котором летел его сын.

"Я не могу поверить в это. Это как страшный сон, я в отчаянии. Моя жена, двое детей и несколько друзей Эмилиано находятся там.

Я общаюсь с поисковой группой каждый день, но из-за того, что у меня на телефоне нет WhatsApp, нам сложно контактировать друг с другом", – цитирует отца форварда Кардиффа Ole.

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Отметим, вчера стало известно, что спасатели нашли обломки самолета на котором летел Эмилиано Сала с пилотом. Это потвердила экспертиза. Родные пропавших были уведомлены о находке.

Напомним, самолет с пилотом и Салой летел из Нанта в Кардифф, когда исчез с радаров около острова Гернси. Трехдневная поисковая операция, которую проводила полиция острова, не дала результатов. За деньги, которые собрали родные футболиста, было организовано частную поисковую операцию.

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