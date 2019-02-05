Лацио минимально одолел Фрозиноне, Аталанта в гостях обыграла Кальяри: 22 тур Серии А, матчи понедельника

В матче 22 тура Серии А Лацио на выезде одолел Фрозиноне, Аталанта оказалась сильнее Кальяри. Счет и отчет о матче читайте на сайт "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 22 тур

Фрозиноне – Лацио – 0:1

Гол: Кайседо, 36

Кальяри – Аталанта – 0:1

Гол: Хатебур, 50

Лацио на выезде минимально обыграл Фрозиноне. Единственным голом в матче отметился Кайседо в конце первого тайма получил передачу на линии штрафной от Альберто и пробил вратаря.



Лацио благодаря этой победе набрал 35 очков и вернулся на 6 место, Фрозиноне с 13 пунктами остался в зоне вылета.

В последнем матче тура Аталанта одержала победу над Кальяри. Единственный гол на счету Хатебура, который отличился в начале второго тайма.



Аталанта набрала 35 очков и поднялась на пятое место, Кальяри с 21 пунктом остался на 15 позиции.