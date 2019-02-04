Нойер может пропустить первый матч против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Вратарь и капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер до сих пор не восстановился от травмы большого пальца руки, из-за которой пропустил матч с Байером в 20-м туре немецкой Бундеслиги.

Из-за повреждения немецкий голкипер рискует также пропустить первую игру с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 19 февраля. Главный тренер Баварии Ковач признался, что не может назвать точные сроки восстановления Нойера.

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"Не могу точно сказать. Если скажу, что он выбыл на пять месяцев, начнется паника. Если скажу, что он пропустит пять дней, все подумают, что это не так уж и плохо. Нойер чувствовал боль. В противном случае он бы сыграл с Байером", – цитирует Ковача Liverpool Echo.

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