Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

В выездном матче 25-го тура АПЛ Ливерпуль неожиданно потерял очки с Вест Хэмом. Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм – Ливерпуль.

Чемпионат Англии 2018/2019, 25-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1

Голы: Антонио, 28 – Мане, 22

Оба гола в этом матче были забиты еще до перерыва. Открыл счет Мане на 22-й минуте. Однако Вест Хэм очень быстро восстановил равновесие усилиями Антонио.

Ливерпуль сыграл вничью с Вест Хэмом, забив единственный гол из офсайда

Ливерпуль набрал 62 очка, подпустив Манчестер Сити на расстояние одной победы. Вест Хэм теперь имеет 32 зачетных балла и идет на 12-й позиции в турнирной таблице.