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Соперник сборной Украины Литва назначила нового главного тренера

20:55 56 Читати українською
Соперник сборной Украины Литва назначила нового главного тренера
Вальдас Урбонас / Соцсети

Сборная Литвы получила нового главного тренера. Им стал Вальдас Урбонас.

О назначении нового наставника сообщает официальный сайт Федерации футбола Литвы. Отмечается, что официальное представление менеджера состоится во вторник.

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Последним клубом Урбонаса был литовский Жальгирис, который наставник покинул ради работы со сборной. Также 51-летний литовец работал с Тракаем, Экранасом, латвийским Спартаком и другими клубами.

Литва уволила главного тренера– она сыграет с Украиной в отборе на Евро-2020

Напомним, Литва и Украина попали в одну группу квалификации на Евро-2020. Команды встретятся 7 сентября и 11 октября этого года.

Евро-20205 тур

Литва - Украина: Суббота 07 сентября 2019

Литва
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Украина
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