"Суркис оценил Шапаренко в 300 миллионов евро? Игорь Михайлович так пошутил. А что если пройдет, как с Мудриком? Хотя после Миши вряд ли будут кого-то хватать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешнее пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких.

Вацко раскритиковал Динамо за отсутствие рекламы Шапаренко, поставив в пример Шахтер с Судаковым

А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелом чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках? Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А здесь уже становится не смешно, согласитесь", – заявил Леоненко в комментарии Fanday.

Отметим, что Шапаренко провел за Динамо 23 матча в этом сезоне, в котором отметился 4 голами и 5 результативными передачами. Transfermarkt оценивает Николая в 6 млн евро.

Побег из-под носа Ахметова в Динамо, толчок от Луческу и мечта о Баварии – карьерный путь Николая Шапаренко