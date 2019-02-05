Леганес в меньшинстве переиграл Райо Вальекано

В матче 22 тура Леганес на выезде одолел Райо Вальекано. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Райо Вальекано – Леганес – 1:2

Голы: А. Гарсия, 83 – Брейтвейт 36, Эн-Несири, 85

Удаление: Ньйом, 58

Леганес на выезде переиграл Райо Вальекано. Брейтвейт в конце первого тайма вывел гостей вперед. После перерыва Леганес остался в меньшинстве, Ньйом откровенно скосил соперника возле углового флажка. А в конце матча Альваро Гарсия сравнял счет, однако Эн-Несири мгновенно вырвал победу для Леганес. Отметим, что Лунин попал в заявку команды, тогда как Кравец оказался вне ее, но ни один украинец так и не принял участия в матче.

Леганес набрал 26 очок и поднялся на 13 место, Райо Вальекано остался в зоне вылета.