Ливерпуль сыграл вничью с Вест Хэмом, забив единственный гол из офсайда

В выездном матче 25-го тура АПЛ Ливерпуль неожиданно потерял очки с Вест Хэмом.

Чемпионат Англии 2018/2019, 25-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1

Голы: Антонио, 28 – Мане, 22

Первый тайм оказался богатым на события. Ливерпуль тяжко в него входил, полностью отдав стартовые минуты хозяевам. Те же начали создавать классные моменты: так, уже на 3-й минуте Чичарито после паса Нобла качнул защитника на линии штрафной и пробил рядом с дальней штангой, а на 10-й Кресуелл метров с 25-ти пальнул в тот же угол – мяч прошел в сантиметрах от ворот. На 16-й же в игру вступил Алиссон, парируя выстрел Чичарито с дистанции в левый угол. Мерсисайдцы за это время имели только полумоменты.

К середине тайма гости обжились и стали действовать конкретнее. Так, на 20-й минуте Фирмино неплохо прорвался в штрафную, но пробил слабо – Фабиански справился с ударом. Впрочем, уже в следующей атаке голкиперу пришлось вытаскивать мяч из сетки: Ливерпуль провёл классную комбинацию на правом фланге и завершил эпизод прострелом Милнера в штрафную, где Мане развернулся и выстрелил в дальний угол – 0:1! Впрочем, повтор показал, что Милнер находился в офсайде, который лайнсмен проморгал.

Вест Хэм достаточно быстро восстановил справедливость. На 28-й минуте "молотобойцы" заработали стандарт, который Фелипе Андерсон разыграл хитрым пасом мимо стенки на Антонио. Майкл оторвался от Кейта и с правого края штрафной спокойно пробил под левую штангу – 1:1! Впрочем, уже на 30-й Кейта дальним ударом мог во второй раз вывести Ливерпуль вперёд, но хозяев спасли защитники.

В концовке первого тайма команды разменивались прострелами и ударами различной степени неточности, хотя на 39-й Ливерпуль мог забить после одного из них. Второй гол мог прийти со стандартов: на 42-й минуте одинокий Деклан Райс головой замкнул навес со штрафного, пробив над перекладиной, а Садьйо Мане на 44-й снял верховой мяч, нанеся удар головой с линии вратарской – точно в руки Фабиански.

Во втором тайме ничего не изменилось. Ливерпуль не мог нащупать нужный темп и прорваться в штрафную, а когда это удавалось, то подводило завершение. Характерный эпизод произошёл на 62-й минуте, когда Салах в фирменном стиле накрутил защитников на правом краю штрафной, но пробил слишком слабо. У Вест Хэма эпизоды были гораздо круче: уже на 49-й Диоп замкнул подачу со стандарта ударом рядом с левой штангой, на 55-й Матип едва не оставил свою команду в меньшинстве нарушением против Андерсона (тянуло на фол последней надежды), а затем Кресвелл со штрафного пробил выше. Лучший шанс хозяева потеряли на 73-й, когда Марк Нобл после прохода Андерсона пробил метров с 10-ти над перекладиной.

Последние 20 минут тайма прошли при ощутимом давлении Ливерпуля, но гостям было очень трудно вести физическую борьбу с мощными лондонцами. На 81-й минуте они потеряли супершанс отличиться после подачи со штрафного, которая отскочила к Ван Дейку. Тот оторвался от защитника и пробил с острого угла – Фабиански спас Вест Хэм! В дальнейшем все атаки команды Юргена Клоппа были связаны с безуспешными попытками ворваться в штрафную. Вест Хэм все отбил.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Ливерпуль набрал 62 очка, подпустив Манчестер Сити на расстояние одной победы. Вест Хэм теперь имеет 32 зачётных балла и идёт на 12-й позиции в турнирной таблице.