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Вернидуб отказался подписывать двух игроков из Нигерии

13:16 168 Читати українською
Вернидуб отказался подписывать двух игроков из Нигерии
Юрий Вернидуб / фото ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал, почему не подписал игроков, находившихся на просмотре.

"На просмотре в Заре были двое игроков из Нигерии. Побыли с нами, готовность и качество этих футболистов меня не удовлетворило, и мы решили отказаться. Был еще один футболист, но пока что-то сказать по нему тоже сложно.

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Почему отпустили Рафаэля в Слован? Во-первых, он опоздал на сбор. Не поддержал недельный цикл, который команда заложила еще в Запорожье. Начал жаловаться: то одно болит, то другое. Видно было, что нет той отдачи, которая была, когда он только пришел к нам.

Я все проанализировал, понял, что, возможно, у человека появились варианты. Появился вариант с Слованом. Мы отпустили его. Если он хочет в аренду, то пусть идет. Насильно мил не будешь", – рассказал Вернидуб пресс-службе луганчан.

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