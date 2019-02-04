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Манчини объяснил, почему вызвал в сборную Италии Квальяреллу, а не Балотелли

20:44 54 Читати українською
Манчини объяснил, почему вызвал в сборную Италии Квальяреллу, а не Балотелли
Фабио Квальярелла / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свой выбор состава на ближайший сбор национальной команды.

"В 2019 году Италии необходимо выиграть все предстоящие поединки, а также вернуться на высокие места мировых рейтингов.

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Квальярелла? Он заслужил вызов в национальную команду, возраст не имеет значения. Также в атаке мы можем рассчитывать на Кутроне, который станет будущим сборной Италии.

Балотелли? Мы никого не оставили без внимания. Марио является частью нашей команды, он знает это хорошо, и он также знает, что это зависит от него, а не от меня.

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Пока он играет мало, но если он преуспеет в следующие два месяца, может быть, он мог бы вернуться. Для него двери всегда открыты", – цитирует Манчини Sky Italia.

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Мир Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Марио Балотелли Марио Балотелли Италия Италия Роберто Манчини Роберто Манчини
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