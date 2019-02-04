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Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча

13:52 98 Читати українською
Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча

"Горняки с разгромным счетом победили болгарский Ботев. Смотрите видео голов и обзор матча на"Футбол 24".

Товарищеский матч:

Шахтер – Ботев – 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, Майкон, 71 – Марин, 47

Шахтер с теннисным счетом победил Ботев в контрольном матче

В первом тайме Тотовицкий оформил дубль за две минуты. После перерыва гости один мяч отыграли, однако Бутко и Кайоде забили по мячу в течение 4 минут и сняли все вопросы по поводу победителя. На 71-минуте Майкон довел счет до разгромного, а под занавес встречи тот же Кайоде установил окончательный счет в поединке.

Товарищеские матчи

Шахтер - Ботев: Понедельник 04 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
6 : 1
Ботев
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