Шахтер – Ботев – 6:1 – видео голов и обзор матча

"Горняки с разгромным счетом победили болгарский Ботев. Смотрите видео голов и обзор матча на"Футбол 24".

Товарищеский матч:

Шахтер – Ботев – 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, Майкон, 71 – Марин, 47

Шахтер с теннисным счетом победил Ботев в контрольном матче

В первом тайме Тотовицкий оформил дубль за две минуты. После перерыва гости один мяч отыграли, однако Бутко и Кайоде забили по мячу в течение 4 минут и сняли все вопросы по поводу победителя. На 71-минуте Майкон довел счет до разгромного, а под занавес встречи тот же Кайоде установил окончательный счет в поединке.