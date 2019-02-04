Шахтер с теннисным счетом победил Ботев в контрольном матче

"Горняки" камня на камне не оставили от болгарского Ботева в товарищеском поединке на сборах в Турции.

Товарищеский матч:

Шахтер – Ботев – 6:1

Голы: Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, Майкон, 71 – Марин, 47

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"Горняки" на сборах в Турции разгромно победили болгарский Ботев в контрольном матче. В первом тайме Тотовицкий оформил дубль за 5 минут. Сначала он результативно вышел на свидание с голкипером гостей после передачи Кайоде, а через несколько минут Тотовицкий расстрелял ворота Ботева после прострела Марлоса.

Сразу после перерыва болгарский клуб сократил отставание после розыгрыша углового. Бутко не удержал Марина, однако уже через 4 минут Богдан реабилитировался, забив мяч ударом в дальний угол ворот. Кайоде на 54 минуте довел счет до разгромного. Майкон на 71-й минуте отличился после прострела Матвиенко, а на 87-й минуте неутомимый Кайоде, который был очень активным в этом матче оформил дубль и довершил избиение Ботева.

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