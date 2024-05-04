Наставник "канониров" высказал свои мысли относительно вероятного трансфера 27-летнего нападающего Габриэля Жезуса на фоне слухов о его уходе из команды.

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"Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Намерены ли мы продавать Габриэля Жезуса? Нет, нет", – цитирует Артету Football.london.

Напомним, что Жезус перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году. В общем бразилец сыграл за "канониров" в 66 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

Габриэль Жезус имеет хорошие взаимоотношения с Александром Зинченко. Бразилец относится к украинскому защитнику, как к брату.

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