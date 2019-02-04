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Сантос хочет арендовать Сидклея у Динамо

4 февраля 22:56 125 Читати українською
Сантос хочет арендовать Сидклея у Динамо
Сидклей / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Сидклей может сменить клубную прописку.

Бразильский Сантос заинтересован в аренде хавбека Динамо Сидклея, сообщает Dynamomania со ссылкой на журналиста Давида Чанаклию.

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Руководство Сантоса уже договорилось о встрече с представителями Динамо, чтобы обсудить возможность аренды футболиста, ведь киевляне не заинтересованы в продаже игрока.

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Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из бразильского Атлетико Паранаэнсе. В активе 25-летнего хавека 12 матчей в составе "бело-синих" во всех турнирах и одна голевая передача.

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