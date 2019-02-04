Фонсека похвалил молодежь после матча с Ботевом – порция комплиментов досталась воспитаннику Динамо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека остался доволен действиями своих подопечных в матче против Ботева. Португалец отдельно отметил молодых защитников "горняков" Сергея Чоботенко, который является воспитанником Динамо, и Валерия Бондаря.

"Понравился матч и результат. Понятно, что уровень сложности был совсем не таким, как вчера. У этого соперника нет таких сильных качеств, как у Партизана. В любом случае сегодня мне понравился ответ всех наших футболистов. Очень компетентно и серьезно сыграли. молодые ребята отлично себя вели на поле – это доказывает, что и они на правильном пути.

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Шахтер был вынужден вернуть защитника Сергея Чеботенка, который был в аренде в Мариуполе и взять с молодежной команды Валерия Бондаренко. Мне понравилось, как эта пара центрбеков сыграла в матче против Ботева. Оба – молодые футболисты, которые не были с нами. Тот же Чоботенко приехал только сегодня, а до того с нами даже не тренировался. Перед матчем буквально за несколько минут попытался комплексно объяснить, как действует наша линия обороны, что им следует делать на поле.

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Откровенно говоря, не ожидал от ребят такого положительного отклика. Мне действительно очень понравилось, как они сыграли. Чоботенко и Бондарь провели отличный поединок!Конечно, принимаю во внимание и то, что соперник не создал нам больших проблем, и тем не менее у них было должное поведение на поле", – цитирует португальского специалиста официальный сайт "горняков".