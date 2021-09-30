Лига чемпионов – матчи среды

Динамо крупно проиграло Баварии во втором туре ЛЧ. В первом тайме Роберт Левандовски оформил дубль, а после перерыва Бущан пропустил еще трижды – видео голов и обзор матча. Это самое крупное поражение киевлян под руководством Мирчи Луческу.

Бенфика шокировала Барселону, разгромив каталонцев в родных стенах. "Сине-гранатовые" занимают последнее место в группе, проиграв два матча с общим счетом 0:6. Роман Яремчук голов не забивал.

В других матчах Роналду вырвал победу для МЮ, а Ювентус обыграл Челси. Криштиану установил рекорд ЛЧ по количеству сыгранных матчей и удерживает статус лучшего бомбардира турнира. Аталанта одолела Янг Бойз, впервые выиграв в Бергамо в поединке Лиги чемпионов. Руслан Малиновский сыграл 75 минут. Зенит разбил Мальме с результативными действиями Ракицкого.

А вот Динамо U-19 порадовало, разбив Баварию 4:0 в матче Юношеской лиги УЕФА. Команда Игоря Костюка лидирует в группе, набрав 6 очков.

Реакция на триумф Шерифа над Реалом и ничью Шахтера с Интером

Юрий Вернидуб стал автором главной сенсации вторника – Шериф на выезде победил Реал. "Гениальный мужик", или Кто мог бы заменить Петракова – реакция на матче в Мадриде и Киеве, где Шахтер с Интером голов не забивали.

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