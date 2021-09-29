Луческу удивил, Нагельсманн не сжалился

Юлиан Нагельсманн в начале своей мюнхенской карьеры избегает резких движений. Он не ломает действенный футбол Флика, а постепенно добавляет в него собственные фишки. Активной ротации на старте сезона также нет: костяк выходит в каждом матче, тренер реагирует только на травмы. Даже на игру с Динамо Нагельсманн выставил самый сильный состав с одним нюансом – справа в обороне появился номинальный центрбек Зюле.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

В составе "Динамо" было больше неожиданностей. Мирча Луческу вынужден был обойтись без лидера команды – Буяльский травмирован. Вместо него с первых минут вышел Андриевский, Шапаренко переместился на позицию "десятки", а на острие атаки тренер поверил Гармашу, от которого ждали первого гола Динамо в этой Лиге чемпионов. Определенным сюрпризом стало появление в центре обороны Шабанова и выбор в пользу Тымчика справа в защите.

Худший сценарий для Динамо с быстрым пропущенным

Динамо нормально начало встречу. Ноги у молодежи где-то дрожали, но паники перед именитыми оппонентами не было. Однако все перечеркнул быстрый гол Баварии. Жаль, что киевляне пропустили в эпизоде, который не выглядел очень опасным. Во время подачи углового Сидорчук сыграл рукой в штрафной площади, а Левандовски с 11 метров мастерски обыграл Бущана.

Картина игры после этого гола изменилась не сильно. Но мюнхенские звезды сразу получили заряд уверенности и почувствовали уязвимость соперника. А для Динамо пропала опция выстоять на ноль. "Бело-синим" пришлось активнее раскрываться, а Бавария искусно ловила их на малейших ошибках: неточных передачах, задержках, плохой обработке мяча.

Только кто-то из гостей сыграл неоптимально – срабатывал прессинг Баварии. И летела острая атака на наши ворота. В середине первого тайма Андриевский далеко отпустил мяч – его мгновенно обокрали. Мюллер покатил на Левандовски, а поляк легко оформил дубль. Потом в похожем стиле съели Сидорчука. К счастью, Сане завершил атаку ударом в штангу.

Киевляне проиграли без вариантов, но имели идею

У Динамо сегодня не было никаких шансов зацепиться за очки, но чемпионы Украины, по крайней мере, показали определенные наработки на матч. Киев не отдавал мяч сопернику без борьбы, были попытки разыгрывать из глубины и выходить из обороны через пас.

Динамо провоцировало высокий прессинг Баварии. Часто это приводило к обрезкам и острым выпадам на ворота Бущана. Впрочем, иногда удавалось строить перспективные атаки. Защитники искали нацеленными передачами Гармаша и Шапаренко, а те цеплялись за мяч и откидывали партнерам.

Шапаренко дважды классно освободился из-под прессинга и разогнал с помощью Цыганкова две шикарные атаки. Виктор подключил Тымчика, получил ответный пас и неточно пробил в ближний угол. В конце первого тайма Динамо могло сократить отставание, если бы в воротах Баварии был не Нойер. Цыганков и Гармаш вывели Де Пену на идеальную позицию, но удар Карлоса из "девятки" вытащил Ману.

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Динамо и Бавария на разных планетах

В составе Баварии слишком много класса, слишком. На каждой позиции звезда мирового класса. Еще и тренирует их самый перспективный тренер планеты. Очень все просто для хозяев Альянц Арены. Дэвис растягивал Динамо слева, Сане эффективно смещался в центр, для Гнабри справа создавали ситуации один в один. Все логично, все действенно, все работало.

Бавария разобрала Динамо на молекулы. Горецка сегодня играл необычно ниже Киммиха. Леон опускался и из глубины вырезал шикарные диагонали на фланги. Не счесть, сколько моментов создали мюнхенцы после забросов Горецки на Гнабри. В начале второго тайма Бавария дважды могла забивать в таких ситуациях – спас Бущан.

В перерыве Луческу капитулировал, сняв с игры Шапаренко. Во втором тайме Динамо редко переходило центр поля, а Бавария создавала шанс за шансом. Пока киевляне сидели всем составом в штрафной площади – удавалось отбиваться. А как только попытаться выбежать вперед, Сане и Гнабри поймали нас на контратаке и забили третий.

Четвертый красиво положил Сане. Лерой сегодня был очень полезен для Баварии, но в завершающей стадии ему не везло. Все же Фортуна отдала долг – Сане подавал с левого фланга, а мяч срезался и залетел в ворота. Бущан этого не ожидал. В конце встречи еще успел пофеерить Мусиала – 18-летнего парня Динамо также остановить не могло.

Караваев получил невероятный подарок, чтобы забить гол престижа, но не перехватил пас Киммиха на Нойера. Чупо-Мотинг с передачи Павара пятым голом поставил точку во встрече.

В итоге – 5:0. Бавария уверенно разбила "Динамо". Чемпион Украины не имел шансов увезти с Альянц Арены хотя бы ничью. После двух туров Мюнхен возглавляет группу с 6 очками. Динамо, имея один пункт, идет третьим. Впереди у киевлян два матча против Барселоны, которая не набрала ни одного балла и замыкает квартет.

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