Шахтер обнародовал информацию по тяжелой травме Траоре – форварда прооперируют
Тревожные прогнозы относительно повреждения нападающего Шахтера Лассины Траоре начинают сбываться.
Игрок "горняков" получил травму колена в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Интера (0:0), информирует официальный сайт клуба.
"Сезон завершен": врач спортивной медицины проанализировал ужасную травму Траоре
Траоре еще пройдет углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления 20-летнего игрока. Буркиниец травмировался в результате столкновения с защитником Интера Дюмфрисом и покинул поле на носилках.
Напомним, летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. Форвард сразу стал главной ударной силой команды – 9 голов в 14 матчах.
"Геніальний мужик": українське диво в ЛЧ віддаляє євровесну Шахтаря, або Хто міг би замінити Петракова