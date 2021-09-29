Игрок "горняков" получил травму колена в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Интера (0:0), информирует официальный сайт клуба.

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Траоре еще пройдет углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления 20-летнего игрока. Буркиниец травмировался в результате столкновения с защитником Интера Дюмфрисом и покинул поле на носилках.

Напомним, летом Шахтер заплатил Аяксу за Траоре около 10 млн евро. Форвард сразу стал главной ударной силой команды – 9 голов в 14 матчах.

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