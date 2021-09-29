Динамо U-19 начало выступления в Юношеской ЛЧ с разгрома Бенфики в Киеве, хотя само содержание игры киевлян оставляло некоторые вопросы. Сам Игорь Костюк заявил, что это был футбол из 90-х, однако во 2-м туре пришлось встретиться с представителем передовой спортивной школы Германии. Киевляне приехали в Мюнхен на матч с Баварией.

Динамо U-19 уничтожило Бенфику U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА – победа в стиле Петракова с глубинной проблемой

Должно быть страшно, однако в Юношеской лиге УЕФА "красные" стартовали с поражения от Барсы (0:2), а в чемпионате они отстали от первой позиции аж на шесть очков (хотя у баварцев есть матч в запасе). В конце концов, на молодежном уровне понятие класса и статуса не имеет такой же важности, как на взрослом уровне, поэтому с Баварией можно было играть. Игорь Костюк выставил на нее тот же состав, что и на Бенфику.

Начало встречи мало отличалось от того, что увидели болельщики в Киеве две недели назад. Соперник владел мячом, работая в очень высоком темпе, а Динамо низко садилось в ожидании на контратаки. Довольно быстро стало заметно, что хозяева при желании работать быстро через короткий пас допускали большую часть брака.

Уже на 7-й минуте "бело-синие" могли наказать его. После вбрасывания из аута Яцык мощно пробил с линии штрафной, удар накрыли, а сфера отскочила на левый край, который прикрывал Ник Салихамиджич – впрочем, сын легенды Баварии неудачно принял мяч, позволив Диалло обокрасть себя! Самба сразу же пробил мимо голкипера в дальний угол, однако в створ попасть не удалось.

На 10-й минуте Динамо создало еще один момент с контратаки. На этот раз Диалло опустился в глубину и отдал шикарный пас на ход Волошину правым флангом. Назар прорвался на правый край штрафной и пробил в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой! Еще через шесть минут Самба разогнал очередной контрвыпад, отдав пас под прострел Вивчаренко и нанеся удар с отскока. Хюльсманн поймал сферу. Все эти моменты прилетели из флангов обороны Баварии.

Мюнхенцы огрызнулись на 19-й выстрелом Копадо в перекладину, однако после этого их игра в атаке вообще развалилась. Не в последнюю очередь это было связано с повышением агрессии киевлян – они не только разрывали Баварию на контратаках через фланги, но и очень высоко прессинговали, заставляя хозяев раз за разом ошибаться. Как следствие, Нещерет скучал, а вот защитникам "красных" было туго. В частности, на 22-й минуте Волошин стрелял с правого края штрафной, замыкая проникающий пас от Яцика (Назар не попал в дальнюю девятку).

В конце концов, Динамо добилось своего на 33-й минуте: Царенко на дриблинге ворвался на правый край штрафной и подал на дальнюю штангу, а Диалло пробил головой с нескольких метров – 0:1!

Еще через пять минут Самба мог и дубль оформить, влетев на левый край штрафной, качнув защитника и выстрелил в ближний угол, однако Хюльсманн парировал. Кроме того, на 41-й вингер киевлян пытался пяткой замкнуть прострел Вивчаренко – неточно.

Впрочем, перед перерывом Динамо могло и пропустить, причем довольно обидно. Так, на 40-й минуте Дячук грубо обрезался перед собственной штрафной площадкой, позволив Денку пробить метров с 20-ти (выше ворот), а на 44-й никто не помешал Салихамиджичу войти на правый угол и выстрелить в дальнюю девятку. К счастью, мяч прошел над перекладиной. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе гостей.

В начале второго тайма Бавария сделала попытку прижать "бело-синих". Те довольно уверенно отбивались, а уже через две минуты после возобновления игры подопечные Юрия Костюка могли и второй гол провести – это Вивчаренко пробил с левого края штрафной после скидки от Диалло. Получилось немного высоковато. Постепенно ход встречи вернулся под контроль Динамо.

Мюнхенцы все так же пропускали кучу фланговых контратак и постоянно допускали ошибки в середине поля. За это необходимо было наказывать – и киевляне наказали! На 57-й минуте Царенко перехватил мяч и сразу же запустил передачу на ход Диалло, а Самба, ворвавшись в штрафную, расшатал Лоуренса и мощно выстрелил в дальний угол. 0:2! Не успела Бавария понять, что произошло, как гости заколотили третий мяч. Яцык на 59-й минуте прорвался по левому флангу и прострелил, а Волошин замкнул мощным ударом в дальнюю девятку – 0:3!

Мюнхенцы были настолько деморализованы этим двойным ударом, что только чудом не пропустили четвертый гол в следующие 15 минут. Так, на 64-й Диалло включил режим Месси, влетев в штрафную, обыграв двух защитников и попробовав переиграть третьего (не получилось). На 65-й он вернулся к старым знакомым, вырвавшись один на один с Хюльсманном – удар голкипер парировал, а добивание от Попова пролетело мимо пустых ворот.

На 72-й Царенко замыкал прострел с правого фланга, направив сферу в руки голкиперу, на 75-й Попов пробил с правого края штрафной в ближнюю девятку (Хюльсманн перевел сферу в перекладину), а на 76-й абсолютно свободный Волощин стрелял с полета под правую штангу, завершив навес с углового – немного неточно. После этого Юрий Костюк провел замены, выпустив Горбача и Скрипника.

На некоторое время игра успокоилась, но довольно быстро Динамо таки сделало то, что должно сделать. На 86-й минуте Скрипник обыгрался с Бенедюком на правом краю штрафной и легко прошил бедного Хюльсманна – 0:4! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Киевляне громят Баварию, забивая четыре гола во втором матче подряд.

Интер U-19 победил Шахтер в Юношеской лиге УЕФА – "горняки" получили ценный опыт, но проявили национальную проблему