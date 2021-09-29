Шахтер не додавил Интер, а Юрий Вернидуб создал очередную сенсацию "галактического" масштаба. Соцсети – об украинском дне в Лиге чемпионов.

В группе D закрутились невероятная интрига. Молдавский Шериф – неожиданный лидер квартета после двух стартовых туров. Команда Вернидуба сняла скальп с лучшей команды в истории ЛЧ на легендарном Бернабеу. Итак, тираспольцы сенсационно шагают без потерь. Шахтеру же не хватило немного везения в домашнем противостоянии с Интером. "Горняки", продемонстрировав хороший уровень футбола, разошлись миром с Интером. Правда, Пятов неистово спасал на последних минутах.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Главный инсайдер страны – Игорь Цыганик – поражен игрой Шахтера против итальянского чемпиона.

Комментатор каналов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко наслаждался Лигой чемпионов на Олимпийском вместе с сыном. Обоим не хватило лишь забитых голов.

Эксперт по Кальчо Юрий Шевченко сравнивает "нерадзури" с аутсайдером чемпионата Италии.

Главред журнала Футбол Артем Франков считает, что на Шахтер положительно повлияла недавняя встреча с Динамо.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко – о тренерской победе Де Дзерби.

Ложка дегтя от журналиста Футбол 24 и Gazeta.ua Сергея Тищенко.

Наш скаут в Италии Алекс Великих отмечает хорошую организацию и отвагу игроков Шахтера.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб – хедлайнер игрового дня. Его Шериф унизил Реал в Мадриде. Ведущий Youtube-проекта трендец Дмитрий Поворознюк – в шоке.

Аплодирует экс-наставнику луганской Зари и волшебная телеведущая Саша Лобода.

Комментатор каналов Футбол 1/2/3 Кирилл Круторогов не может поверить в мадридское чудо Вернидуба.

Блогер Михаил Смоловой – традиционно остро, но в тему.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки