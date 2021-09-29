"Гениальный мужик": украинское чудо в ЛЧ отдаляет евровесну Шахтера, или Кто мог бы заменить Петракова
Шахтер не додавил Интер, а Юрий Вернидуб создал очередную сенсацию "галактического" масштаба. Соцсети – об украинском дне в Лиге чемпионов.
В группе D закрутились невероятная интрига. Молдавский Шериф – неожиданный лидер квартета после двух стартовых туров. Команда Вернидуба сняла скальп с лучшей команды в истории ЛЧ на легендарном Бернабеу. Итак, тираспольцы сенсационно шагают без потерь. Шахтеру же не хватило немного везения в домашнем противостоянии с Интером. "Горняки", продемонстрировав хороший уровень футбола, разошлись миром с Интером. Правда, Пятов неистово спасал на последних минутах.
Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча
Главный инсайдер страны – Игорь Цыганик – поражен игрой Шахтера против итальянского чемпиона.
Комментатор каналов Футбол 1/2/3 Виктор Вацко наслаждался Лигой чемпионов на Олимпийском вместе с сыном. Обоим не хватило лишь забитых голов.
Эксперт по Кальчо Юрий Шевченко сравнивает "нерадзури" с аутсайдером чемпионата Италии.
Главред журнала Футбол Артем Франков считает, что на Шахтер положительно повлияла недавняя встреча с Динамо.
Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко – о тренерской победе Де Дзерби.
Ложка дегтя от журналиста Футбол 24 и Gazeta.ua Сергея Тищенко.
Наш скаут в Италии Алекс Великих отмечает хорошую организацию и отвагу игроков Шахтера.
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб – хедлайнер игрового дня. Его Шериф унизил Реал в Мадриде. Ведущий Youtube-проекта трендец Дмитрий Поворознюк – в шоке.
Аплодирует экс-наставнику луганской Зари и волшебная телеведущая Саша Лобода.
Комментатор каналов Футбол 1/2/3 Кирилл Круторогов не может поверить в мадридское чудо Вернидуба.
Блогер Михаил Смоловой – традиционно остро, но в тему.
Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки