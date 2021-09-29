Бавария принимает Динамо во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Динамо на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Бавария – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок принимает Альянц Арена в Мюнхене. Бавария после первого тура возглавляет группу E, разгромив на выезде Барселону в стартовом матче (3:0). Динамо и Бенфика после нулевой ничьи в Киеве имели по одному пункту. В параллельном поединке встречаются Бенфика и Барселона.

Киевляне не продержались даже 15-ти минут. Сергей Сидорчук сыграл рукой в своей штрафной, а Роберт Левандовски спокойно реализовал 11-метровый.

На 27-й минуте поляк оформил дубль. После ошибки Андриевского Мюллер вывел Роберта один на один с Бущаном, а Левандовски такие возможности обычно не упускает. Удар в ближний угол – 2:0.

Во втором тайме подопечные Нагельсманна довели счет до разгромного. Серж Гнабри завершил молниеносную контратаку мюнхенцев точным ударом под перекладину ворот Бущана.

Настоящий шедевр создал Лерой Сане. Вингер с левого фланга, возможно, навешивал, но мяч влетел в ворота Динамо. Бущан не был готов к такой траектории.