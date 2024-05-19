Реал давно стал чемпионом и доигрывает Примеру в лайтовом режиме, готовясь к финалу Лиги чемпионов. Карло Анчелотти экспериментирует с составом, выпуская в основе Гюлера. Андрей Лунин также вышел с первых минут, пропустив два матча в пользу Куртуа. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве с Вильярреалом.

Цыганков создал 2 гола, Довбик порол и забил, Яремчук просто порол – победа не принесла Жироне еще один турнир

Зрелище от Мадрида до перерыва

В первом тайме Мадрид веселился – в ворота Вильяреала влетело четыре гола. 19-летний Гюлер оформил дубль: сперва воспользовался комбинацией Диаса и Хоселу, затем забил с острого угла после паса Васкеса. Лукас был центральной фигурой, ведь навесом ассистировал Хоселу и отличился сам, завершив эффектный розыгрыш Модрича и Диаса.

Реал-то забивал, но и во владениях Лунина регулярно возникал пожар. Андрей остановил мяч на линии после рикошета от Милитао, а также перевел в штангу дальний удар Серлота. Норвежец забил с навеса Москеры (в собственной штрафной заигрался Себальоос), когда у нашего голкипера не было шансов.

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Лунин не сдержал феерию Сёрлота

В начале второго тайма Серлот устроил настоящий бенефис. Мадридская оборона рассыпалась, Милитао выглядел клоуном – и это не преувеличение. В таких условиях Алекс начал клепать гол за голом. Помогал ему Морено, который только что восстановился от травмы.

Жерар подал на форварда, а тот выиграл позицию у центрбеков. Удар головой – дубль. Через несколько минут Жерар дал пас в разрез. Серлот поиздевался над Милитао и пробил мимо Лунина – хет-трик. Моменты у норвежца возникали едва ли не каждую минуту. Морено разогнал еще одну атаку, получил пас пяткой от Гедеша и вывел на удар Александера – покер.

Шансы Довбика на Пичичи тают

Сёрлот просто не оставляет шансов Довбику в бомбардирской гонке. У него на два гола больше, чем у украинца, за тур до финиша. Артему теперь тяжело рассчитывать на трофей Пичичи. В последнем туре Жирона будет играть против Гранады, а Вильярреал встретится с Осасуной.

Концовка встречи получилась очень нервной. Вильярреал больше хотел победить, чтобы остаться в борьбе за еврокубки. По воротам Лунина пролетело 20 ударов. Украинец не позволил забить Траоре, а Серлот после замены Морено потерял ассистента. И все же финальный свисток зафиксировал ничью. Вильярреал завершает сезон восьмым.