Украина

Шахтер понес первую потерю очков в весенней части УПЛ – "горняки" 4 часа страдали против СК Днепр-1. Ворскла прервала серию поражений и осталась в УПЛ, Полесье рискует еврокубками, Минай отчаянно цепляется за элиту, а ЛНЗ вырвал победу над Зарей в волевом стиле.

АПЛ

Манчестер Сити выиграл четвертое подряд чемпионство, а Арсенал снова с серебром АПЛ. Тоттенхэм гарантировал себе Лигу Европы, Челси вышел в еврокубки с шедевром Кайседо, МЮ завершил АПЛ на историческом дне, а Ливерпуль в прощальном матче Клоппа одолел Вулверхэмптон.

Наши в Испании

Виктор Цыганков создал 2 гола, а Артем Довбик забил за Жирону в матче против Валенсии. Состоялись первые переговоры по трансферу нашего форварда в Атлетико. Андрей Лунин пропустил 4 от главного конкурента Довбика – Реал расписал безумную ничью с Вильяреалом. Барселона взяла серебро Ла Лиги.