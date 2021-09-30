Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа F

Манчестер Юнайтед – Вильярреал – 2:1

Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53

Группа G

Вольфсбург – Севилья – 1:1

Голы: Штеффен, 49 – Ракитич, 86 (пенальти)

Удаление: Гилявоги, 86 (В, вторая желтая карточка)

Зальцбург – Лилль – 2:1

Голы: Адейеми, 35, 53 (оба – пенальти) – Йылмаз, 62

Аталанта – Янг Бойз – 1:0 – видео гола и обзор матча с участием Малиновского

На Олд Траффорд соперники решили приберечь самое интересное во второй тайм. На 53-й минуте "Желтая субмарина" без сопротивления Юнайтед подготовила позиционную атаку, в концовке которой Данджума прострелил вдоль ворот, а Пако Алькасер в падении классно переправил мяч в сетку в одно касание. Манкунианцы, однако, сумели быстро отыграться. Бруну Фернандеш интересно разыграл штрафной, отдав под удар Алексу Теллесу, нанесшему пушечный выстрел прямо в угол. Сульшер попытался вырвать победу, бросив в бой Кавани. Но героем стал инертный на протяжении 90 минут Роналду. Криштиану подхватил мяч после неудачной попытки ударить Лингарда и из пределов штрафной пробил Рульи!

По схожему сценарию развернулись события в Вольфсбурге. "Волки" оформили гол после перерыва. Это Люкебакио подал в штрафную с правого фланга, оборона Севильи нивелировала первую попытку пробить, но Ренато Штеффен успел сориентироваться и пробил с лета в угол ворот. Нервионцы сумели вырвать ничью под занавес матча. Ламела накрутил Гилявоги, заставил его сфолить и заработал одиннадцатиметровый. К отметке подошел Иван Ракитич и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам, установив итоговый результат – ничья.

Два пенальти увидели зрители на родине Моцарта. Форвард Зальцбурга Карим Адейеми реализовал по одиннадцатиметровому в каждом из таймов. На 35-й минуте он мастерски пробил в левую девятку без шансов для Грбича. После перерыва же он неожиданно для начавшего гадать голкипера пробил прямо по центру. Курьезный гол Бурака Йылмаза со штрафного (вратарь неуклюже пропустил в ближний угол) так и не прибавил "догам" импульса для потенциального подвига.

Турнирное положение в группе F: Аталанта – 4 очка, МЮ и Янг Бойз по 3, Вильяреал – 1. В квартете G лидерство с 4-мя пунктами захватил Зальцбург. Севилья и Вольфсбург набрали по 2 балла, а замыкает четверку Лилль (1 очко).

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