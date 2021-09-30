Барселону штормит в начале сезона. После разгромного поражения от Баварии на Камп Ноу каталонцы расписали ничьи с Гранадой и Кадисом, однако эффектная победа над Леванте на выходных оставляла повод для сдержанного оптимизма – с таким футболом можно было надеяться на успех в ЛЧ. Тем более что в соперниках была не Бавария, а Бенфика.

Рональд Куман выставил на лиссабонцев схему с тремя защитниками и доверился всем соотечественникам. На острие атаки играли Люк де Йонг и Депай, в средней линии должен был творить магию Фрэнки, а позицию латераля закрыл выступавший за Аякс американец Дест. Жорже Жезуш своим стартом не удивил – в старт вернулся ведущий защитник Вериссимо, а Яремчук прогнозируемо занял место в тройке атаки.

От Барсы, как и от любого гранда, ожидалли активного начала встречи. Ну или хотя бы контроля над ходом поединка. Впрочем, все почему-то забыли, что Бенфика тоже считается грандом – и именно португальцы помчались вперед с первых минут. Уже на 3-й подопечные Рональда Кумана капитулировали: гости обрезались в центре, после чего Вайгль исполнил заброс за спину Гарсии под рывок Нуньесу – Дарвин же ворвался на левый край штрафной, качнул Эрика и пробил под ближнюю штангу. 1:0! А еще через две минуты по воротам с линии штрафной выстрелил Яремчук, заставив тер Штегена исполнять дебютный сейв.

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Впрочем, каталонцы довольно быстро очнулись, едва не сравняв счет на 10-й минуте. Быть бы голу, если бы лидеры не перемудрили – Фрэнки де Йонг при выходе один на один не бил, а покатил на Люка, тот стрелял в почти пустые ворота и попал в Вериссимо, а добивание Педри прошло мимо правой штанги. Еще через две минуты Фрэнки замкнул прострел с правого фланга, однако мяч пролетел рядом с дальним углом.

В середине первого тайма игра шла на встречных курсах. Барселона была острее: на 18-й минуте Педри опасно бил с дистанции (чуть неточно), на 27-й Версиссимо в последний момент накрыл удар Депая из пределов штрафной, а на 30-й Фрэнки де Йонг сбросил мяч под выстрел Люку с близкой дистанции – впрочем, тот тоже промазал. Бенфика отвечала скоростными рывками и единоборствами по всему полю. Моментов не возникало, но гостям было очень тяжело. Настолько, что Пике заменили уже на 33-й минуте.

Последняя треть первого тайма прошла без острых эпизодов, но с большим напряжением. В ней не выдержал Лазаро, получивший повреждение – его пришлось заменить на Жилберту. В конце концов, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе лиссабонцев.

В первом тайме Барселоне было тяжело, но у нее были шансы забить. Во втором тайме же каталонцы начали плавно разваливаться. Уже на 48-й минуте в их воротах мог отличиться Отаменди, мощно пробивший метров с 24-х – тер Штеген парировал. На 52-й же Нуньес чуть не создал шедевр, наказав тер Штегена за опрометчивый выход далеко на фланг. Дарвин пробил в пустые ворота метров с 40, но попал в штангу!

"Сине-гранатовые" ожили в середине второго тайма, огрызнувшись стандартом со скдикой Араухо на линию вратарской, однако Люк де Йонг с минимального расстояния пробил головой неточно, а Педри с метра умудрился замкнуть в штангу. Правда, там был офсайд. На 66-й Серхи Роберто с минимального расстояния мог расстрелять правый угол ворот "орлов", однако Гримальдо на пару с голикпером успели броситься под мяч.

Еще через три минуты Бенфика убила Барселону: Жоау Мариу ворвался на левый край штрафной, обыгрался в стеночку с Яремчуком и очутился прямо перед тер Штегеном – Марк-Андре парировал, но на добивании оказался Рафа Силва. Он выстрелил в девятку. 2:0! Ещё через минуту Яремчук завершил контрвыпад "орлов" ударом с правого краю, однако Рома не попал в ближний верхний угол. На 76-й минуте его сменил Таарабт.

Рональд Куман сразу же провёл тройную замену, бросив в бой Фати, Коутинью и Нико Гонсалеса, но ничего не помогало. Барселона разваливалась под разящими контратаками Бенфики и довольно быстро получила в свои ворота пенальти – это Дест подставил руку при замыкании Жилберто. Арбитр пересмотрел повтор и указал на "точку", а Нуньес забил третий гол "орлов". 3:0.

Бенфика могла и четвёртый забить, а в последние 7 минут каталонцы вообще играли в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии. Впрочем, Бенфика остановилась на трех голах. Разгром! Похоже, работа Рональда Кумана в Барселоне завершена.