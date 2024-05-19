Валенсия и Жирона сошлись в 37-м туре Ла Лиги 2023/24. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Полноценного украинского дерби сразу не получилось, потому что Роман Яремчук остался в запасе Валенсии. Зато Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли со стартовых минут.

Первые полчаса оказались довольно скучными, а потом начался обмен супермоментами. Первый испортил Довбик. Мамардашвили отбил перед собой пушку Блинда, но форвард сборной Украины сыграл неточно на добивании. Через минуту Савио не простил Валенсию, замкнув великолепный прострел Цыганкова. У Виктора 6 голов+6 ассистов за сезон.

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На 58-й минуте реабилитировался и Довбик. Иван Мартин ворвался в штрафную площадь и прострелил – Артему оставалось подставить ногу с 2 метров. 21-й гол украинца в чемпионате. Кто же знал, что параллельно Лунин пускает кошелку от Серлота ...

Валенсия также имела возможности, но реализация была ужасной. Нефарт "летучих мышей" подчеркнул Ярек, который вместо Довбика переправил подачу Цыганкова в сетку – автогол. Вскоре Виктора снимут, а Яремчука выпустят. Роман получил хороший шанс вследствие обрезки Жироны, однако переброс Гассаниги оказался неточным. Так остаться в Ла Лиге точно не получится.

Валенсии понадобился пенальти, чтобы наконец забить. Тьерри заработал, Пепелу уверенно реализовал. Яремчук мог возродить интригу, если бы с линии штрафной площадки не влепил над воротами.

1:3 – Валенсия не может выиграть 6 туров подряд и мирится со статусом середняка. Жирона, учитывая результаты конкурентов, гарантирует себе "бронзу". Подопечные Мичела не будут играть в следующем Суперкубке Испании, но какая же это мелочь на фоне исторического выхода в ЛЧ.

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